В СК сообщили, что версия с атакой беспилотника в Сергиевом Посаде не подтвердилась
Официальный представитель главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий заявила, что версия с атакой беспилотника в Сергиевом Посаде не подтвердилась.
«Информация об атаке беспилотника не подтверждается», — приводит её слова РИА Новости.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв также заявил, что версия об атаке беспилотным летательным аппаратом по складу пиротехники в Сергиевом Посаде не подтверждается.
По последним данным, 52 человека обратились за медицинской помощью.