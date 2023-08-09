Официальный представитель главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий заявила, что версия с атакой беспилотника в Сергиевом Посаде не подтвердилась.

«Информация об атаке беспилотника не подтверждается», — приводит её слова РИА Новости .

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв также заявил, что версия об атаке беспилотным летательным аппаратом по складу пиротехники в Сергиевом Посаде не подтверждается.