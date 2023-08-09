Воробьев: завод в Сергиевом Посаде, где прогремел взрыв, не производил оптику

Завод в Сергиевом Посаде, на котором 9 августа прогремел взрыв, не имеет отношения к оптике. Как сообщает РИА Новости, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на предприятии давно производят пиротехнику.

«Здесь производят преимущественно пиротехнику. И взрыв, который произошел здесь, эпицентр, где мы сейчас побывали, расположен в месте сборки пиротехники», — заявил глава Подмосковья.

Напомним, что взрыв прогремел утром 9 августа. По предварительной информации, причиной стало нарушение технологического процесса. В результате происшествия обрушился склад на площади в 1,6 тысячи квадратных метров.