Директор предприятия в Подмосковье заявил силовикам о гуле перед взрывом

Перед взрывом на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде Московской области был слышен гул. Об этом рассказал силовикам директор предприятия «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев, сообщает «Московский комсомолец».

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«Гул слышали перед самым взрывом, но что это было, непонятно», — сказал он, отметив, что гул был непродолжительным.

В момент взрыва Чанкаев проводил совещание на предприятии. Он также уточнил, что взрыв произошел на механическом складе, где не было ни людей, ни пиротехники.

Ранее сообщалось, что из-под завалов на месте взрыва извлекли трех человек. В Минздраве также уточнили, что в результате взрыва на предприятии пострадали 43 человека, при этом 19 человек госпитализированы.