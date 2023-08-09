Годовалого ребенка и школьника госпитализировали из-за укусов змей под Москвой

В Подмосковье годовалого ребенка и школьника экстренно госпитализировали после укусов змей. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

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По информации издания, змея укусила годовалого ребенка в деревне Быково в Павлово-Посадском округе, а 15-летнего подростка — в СНТ «Ордынцы» под Подольском.

Рептилии напали на детей, когда те находились на придомовой территории. Годовалого ребенка доставили в токсикологическое отделение городской больницы, школьника поместили в детскую городскую больницу с токсическим эффектом от яда. Предварительно, детей укусили гадюки.

Жители Москвы и Подмосковья этим летом стали чаще встречать змей, их отловом занялись сотрудники экстренных служб. Герпетолог Владислав Старков в беседе с «Лентой.ру» связал появление змей в Москве с человеческим фактором. По его мнению, кто-то занимался отловом змей, а пресмыкающиеся сбежали и ввиду определенных климатических причин начали размножаться.