"В районную больницу Сергиева Посада поступило 43 человека. Шестеро в реанимации - у них ожоги и черепно-мозговая травма, еще 22 человека доставлены в отделение травматологии. У остальных - осколочные повреждения средней тяжести. Под завалами могут находиться 5 человек", - написал губернатор.