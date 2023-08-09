После взрыва на заводе в Сергиевом Посаде возбуждено уголовное дело

В городском округе Сергиев Посад возбуждено уголовное дело по факту взрыва на одном из заводов, в результате которого пострадали люди. Об этом сообщается в аккаунте в соцсетях Следственного комитета.

Ранее стало известно о взрыве на Загорском оптико-механическом заводе, из-за взрывной волны в нескольких домах в разных районах города выбило стекла. В качестве возможной причины произошедшего в экстренных службах назвали нарушения технологического процесса. Согласно последним данным, в результате взрыва пострадали 38 человек, однако под завалами еще могут находиться люди.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в результате чего произошло возгорание на складе пиротехники (ст. 217 УК РФ)», — указывается в сообщении Следственного комитета.

Сейчас сотрудники МЧС продолжают тушить пожар, возникший после взрыва. Сейчас устанавливаются причины произошедшего и количество пострадавших. На месте уже работают следователи и криминалисты регионального следственного управления СК РФ.