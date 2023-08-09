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На Алтае во время камнепада пострадала одна туристка

В Республике Алтай туристическая группа попала под камнепад. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

На Алтае туристка получила травмы конечностей из-за камнепада в горах
© Газета.Ru

Компания из семи путешественников выбрала маршрут, который пролегал через перевал Делоне. На этом участке пути туристы попали под камнепад.

В результате пострадала россиянка из города Набережные Челны. Женщина получила травмы конечностей и не могла передвигаться самостоятельно, поэтому на место вызвали спасателей.

«Так как местность горная, труднодоступная, эвакуацию возможно провести только с помощью авиации», — сообщается в публикации.

Частный вертолет доставил пострадавшую в село Тюнгур, где россиянку передали бригаде скорой помощи. На данный момент ее жизни ничего не угрожает.

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