Мошенники похитили у российского ученого 17 миллионов рублей

В Москве мошенники убедили доктора физико-математических наук Владимира Леонтьева передать им 17 миллионов рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

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Мужчина начал диалог с аферистами в конце апреля. Неизвестный позвонил ему и представился работником Банка России. По словам злоумышленника, со счета россиянина якобы хотят украсть деньги.

Чтобы обналичить средства, по совету собеседника он обращался в разные отделения Сбербанка.

«У метро «Сходненская» в Москве он встречался с некой Юлией и шел с ней в отделение банка. Там девушка вносила деньги в банкомат», — поделился источник.