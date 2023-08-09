В Петербурге лишили полномочий мирового судью, пойманного пьяным за рулем

Квалификационная коллегия судей Санкт-Петербурга прекратила полномочия мирового судьи одного из участков Фрунзенского района, которого на прошлой неделе патруль ДПС остановил за рулем автомобиля в состоянии опьянения. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

"Квалификационная коллегия судей Санкт-Петербурга 9 августа прекратила полномочия мирового судьи Фрунзенского района Санкт-Петербурга", - сказала представитель пресс-службы.

Имени бывшего мирового судьи она не назвала, но подтвердила, что речь идет о "том самом, который, предположительно, управлял транспортным средством в состоянии опьянения".

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщали, что вечером 4 августа сотрудники ГИБДД остановили в Сестрорецке автомобиль Toyota Land Cruiser, нарушавший правила движения и создававший аварийную ситуацию на дороге. За рулем иномарки находился 34-летний житель Центрального района Петербурга с явными признаками алкогольного опьянения. Пройти медосвидетельствование мужчина отказался, в связи с чем на него составили протокол по ст. 12.26 КоАП (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).