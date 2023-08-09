В четырех регионах России ожидаются крупные стихийные бедствия

Во Владивостоке и на большей территории Приморского края 10-11 августа ожидаются сильные, а местами и очень сильные дожди - от 50 до 110 процентов месячной нормы осадков. В заливе Петра Великого прогнозируется ветер до 33 метров в секунду и высота волн до 2,5 - 3 метра. Связано это с влиянием тайфуна KHANUN.

По последним данным Примгидромета, центр тайфуна на Приморье не выйдет, однако крылом заденет и принесет интенсивные ливни, которые усугубят ситуацию с подтоплениями на реках. В Приморье направлен аэромобильный отряд спасателей из Хабаровска - 50 специалистов, пять автомобилей и четыре плавсредства. Известно, что их распределят по Уссурийскому и Дальнереченскому городским округам, в этих местах уже можно говорить о наводнении на отдельных участках.

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10 августа ливни ждут и в южной половине Сахалина, на реках вода может подняться на один-два метра. Прогнозируется затопление сельхозугодий и дорог. В региональном МЧС заявили, что личный состав готов к работе.

Между тем в Тихом океане зародился новый, седьмой в этом сезоне тайфун LAN.

- Хотел бы сказать: "Дорогой, не ходи сюда, оставь Приморье в покое, двигай на восток, в океан". Но, скорее всего, он выйдет к середине августа в Японское море, - говорит глава Примгидромета Борис Кубай.

А в Астраханской области и Калмыкии на этой неделе прогнозируют пыльные бури. Эти регионы расположены в полупустынной зоне, поэтому такие природные явления там не редкость. Когда в воздух поднимается песчаная взвесь, жителям рекомендуется плотно закрыть окна. Можно, конечно, призвать носить маски, когда выходишь на улицу. Но с учетом жары под 40 градусов, которая сейчас установилась на юге страны, такую меру предосторожности не представляется возможной использовать.

Пыльные бури сейчас становятся актуальны и для регионов, где их долго не было. Например, тучи песка с юга страны и из Казахстана доносит до Волгограда. Раньше город защищало так называемое зеленое кольцо - лесные насаждения на окраинах. Сейчас эти посадки настолько деградировали, что со своей функцией не справляются и нуждаются в восстановлении.

- В местах, где дуют сильные ветра, но растительный покров нарушен, вспахан, ветровая эрозия выражена сильно. Когда началось массовое освоение целины, в регионе начались очень мощные пыльные бури. Они засыпали населенные пункты. Вспаханные поля лишались почвы, ее уносило, - рассказал кандидат биологических наук, доцент кафедры ЮФУ Алексей Тихонов. - С этим нужно было бороться. Сталинский план преобразования природы по высадке лесополос помог снизить скорость ветров и количество пыльных бурь. Но с течением времени во многих регионах перестали поддерживать лесополосы, так как это требует довольно серьезных усилий.

По словам ученого, снижение количества ветрозащитных лесополос привело к тому, что пыльные бури начали возвращаться: