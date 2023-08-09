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Пострадавший при ЧП в Сергиевом Посаде мужчина заявил о двух взрывах

Во время ЧП в подмосковном Сергиевом Посаде прозвучало два взрыва. Об этом заявил мужчина, который пострадал при происшествии, пишет «Московский комсомолец».

Пострадавший при ЧП в Сергиевом Посаде мужчина заявил о двух взрывах
© Lenta.ru

«Взрыва было два. Сначала один, потом второй. Конечно, очень страшно было, особенно когда куски железа полетели. Я попытался спрятаться, но меня все-таки немного задело», — рассказал он.

Мощный взрыв в Сергиевом Посаде произошел в среду, 9 августа. Он прогремел на территории оптико-механического завода, эпицентром стал склад пиротехники площадью 1600 квадратных метров.

По последним данным, при происшествии пострадали 56 человек. В результате оказались повреждены более сотни квартир. После взрыва очевидцы делились кадрами огромного облака в форме гриба, которое поднимается над городом. Под завалами могут находиться до пяти человек.

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