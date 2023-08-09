На месте взрыва в Сергиевом Посаде ведется разбор завалов

На месте взрыва на заводе в подмосковном Сергиевом Посаде ведется разбор завалов, под ними, предположительно, могут находиться люди. Об этом сообщает администрация округа в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что открытое горение на месте ЧП не наблюдается.

«Пожарные и спасатели ведут разбор завалов. Предварительно, по предположениям под завалами могут находиться люди», — говорится в сообщении.

Также в администрации сообщили, что в результате взрыва на заводе пострадали 37 человек, из них пятеро находся реанимации с ожогами, 15 человек получили осколочные ранения и находятся в травмпункте, 17 человек получили легкие травмы.

Кроме того, в администрации добавили, что под завалами был найден еще один пострадавший.