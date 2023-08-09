За медицинской помощью после взрыва в Дагестане обратились 6 человек

Шесть человек обратились за медицинской помощью после взрыва в Дагестане, сообщили в МЧС.

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Один из них госпитализирован, пятеро отказались от госпитализации.

Ранее около 150 человек, в том числе 30 детей, эвакуировали из многоквартирного жилого дома в Советском районе Махачкалы, где произошел взрыв бытового газа.

Дом, в котором произошел взрыв газа, расположен на улице Айвазовского. РИА Новости писало, что в результате инцидента было повреждено 20 квартир.

Как сообщал Telegram-канал Baza, одна из квартир остается закрыта, есть опасения, что в ней могут быть люди. При этом дверь выбивать нельзя, поскольку на пятом этаже дома двинулись плиты, во время взлома может произойти обрушение.