За медицинской помощью после взрыва в Дагестане обратились 6 человек

После взрыва в Дагестане 6 человек обратились к медикам, 1 госпитализирован
Шесть человек обратились за медицинской помощью после взрыва в Дагестане, сообщили в МЧС.
Один из них госпитализирован, пятеро отказались от госпитализации.
Ранее около 150 человек, в том числе 30 детей, эвакуировали из многоквартирного жилого дома в Советском районе Махачкалы, где произошел взрыв бытового газа.
Дом, в котором произошел взрыв газа, расположен на улице Айвазовского. РИА Новости писало, что в результате инцидента было повреждено 20 квартир.
Как сообщал Telegram-канал Baza, одна из квартир остается закрыта, есть опасения, что в ней могут быть люди. При этом дверь выбивать нельзя, поскольку на пятом этаже дома двинулись плиты, во время взлома может произойти обрушение.
В начале августа в результате взрыва бытового газа и последующего возгорания в пятиэтажке в городе Канск Красноярского края пострадали 14 человек, в том числе трое подростков. Госпитализировали семерых.