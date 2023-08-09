В Курской области произошло два пожара в пятиэтажках

Спасатели ликвидировали одно возгорание и борются с еще одним в Курчатове, городе-спутнике Курской АЭС.

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Сообщение о пожаре на крыше жилой пятиэтажки поступило в оперативные службы в 11:38. В 12:30 объявили о его ликвидации на площади 60 квадратных метров.

"Эвакуированы 13 человек", - сообщили в ГУ МЧС по Курской области,

В 13:40 поступило сообщение о пожаре на кровле соседнего дома, такой же пятиэтажки.

"К месту возгорания прибыли три подразделения. Происходит горение на площади 50 кв.м.", - рассказали в МЧС.