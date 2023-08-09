При взрыве на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) пострадал 31 человек. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Службы докладывают о 31 пострадавшем, среди них трое с тяжелыми ранениями, они в реанимации, еще 12 человек направлены в травмпункт. Всего в больницу доставлены 19 человек, им оказывается необходимая помощь», — написал он.

Глава Подмосковья добавил, что для безопасности людей эвакуировали из всех зданий и цехов ЗОМЗ, эвакуирован ближайший детский сад. В жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта выбиты стекла. Также поврежден спорткомплекс «Луч»: выбиты стекла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ, площадь пожара после взрыва в ангаре с пиротехникой составила 50 квадратных метров. Сейчас там проводится тушение очагов возгорания.