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Уголовное дело возбуждено после взрыва газа и пожара в жилом доме в Астрахани

После взрыва бытового газа и возгорания в жилом многоквартирном доме в Астрахани возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

После пожара в жилом доме в Астрахани возбудили уголовное дело
© МЧС России

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109, ст. 168 УК РФ. Фигурантом стал 32-летний житель Астрахани. Прочие детали на текущий момент не уточняются.

Пожар в результате взрыва газа вспыхнул на улице Адмирала Нахимова. Общая площадь горения составила 90 квадратных метров. Для жильцов пострадавшего многоквартирного дома создали пункт временного размещения, где организованы спальные места и питание.

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