Калининградский аферист присылал покупателям шоколадки вместо смартфонов
Полиция Калининграда ищет потерпевших от действий мошенника, который присылал покупателям шоколадки вместо смартфонов. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Калининградской области.
По предварительной информации, злоумышленник представлялся оптовым поставщиком дорогостоящих гаджетов. Он брал у калининградцев деньги, обещал им прислать технику, однако вместо смартфонов вкладывал в посылки шоколадки.
Подозреваемому 21 год. Его задержали на съемной квартире в Москве и доставили в Калининград. Молодого человека арестовали. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
Достоверно известно о двоих потерпевших. Один из них передал мошеннику около 10 млн рублей. Предположительно, жертвами «поставщика» могли стать по меньшей мере шесть человек, сейчас их ищут. Полиция просит всех пострадавших обратиться в правоохранительные органы.