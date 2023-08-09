Калининградский аферист присылал покупателям шоколадки вместо смартфонов

Полиция Калининграда ищет потерпевших от действий мошенника, который присылал покупателям шоколадки вместо смартфонов. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Калининградской области.

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По предварительной информации, злоумышленник представлялся оптовым поставщиком дорогостоящих гаджетов. Он брал у калининградцев деньги, обещал им прислать технику, однако вместо смартфонов вкладывал в посылки шоколадки.

Подозреваемому 21 год. Его задержали на съемной квартире в Москве и доставили в Калининград. Молодого человека арестовали. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).