Власти назвали причину грохота в Воронеже

Власти Воронежской области объяснили громкие звуки, раздававшиеся в Воронеже, учебной работой Вооруженных сил РФ на одном из объектов. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

В правительстве подчеркнули, что единая дежурно-диспетчерская служба 9 августа не регистрировала информацию о происшествиях в Воронеже.

Участники группы «Типичный Воронеж» в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что из-за грохота в некоторых домах «дрожали стены». Одна из пользовательниц писала, что звуки учений на полигоне слышны каждый день, но такого сильного шума еще не было.