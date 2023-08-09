Стало известно о прежних пожарах на месте мощного взрыва под Москвой

«У меня был выходной, я спала. Проснулась от того, что мало того, что тряхнуло дом, как будто землетрясение, хотя у нас их не было никогда, так еще и окна в спальне выбило. Побежала скорее к окну, а там гриб. Испугалась страшно», — поделилась очевидица.