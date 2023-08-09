В Сергиевом Посаде начали разбор завалов на месте взрыва

На месте мощного взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде начался разбор завалов. Администрация городского округа открыла горячую линию, а руководство областного ГСУ СК направило в зону ЧП группу экспертов и криминалистов.

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Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Дмитрий Акулов, заработала горячая линия, куда можно обратиться за информацией:

8(496)545-77-55, 8(496)540-88-36, 8(496)551-51-00, 8(915)135-15-10.

Тем временем спасатели начали разбор завалов. По предварительной информации, взрывной волной был полностью разрушен один из ангаров. Необходимо проверить, нет ли людей под его обломками.