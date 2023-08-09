Мужчина сжег гараж с 10 автомобилями в Новосибирске

Мужчина сжег 10 элитных машин в новосибирском гараже, потому что ему не понравился размер зарплаты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Сумма ущерба составила 123 млн рублей.

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Мигрант неофициально устроился разнорабочим в частный дом к гонщику Дмитрию Матвееву в Заельцовском районе. Работодатель, по мнению 34-летнего мужчины, платил мало. Из мести он поджег стоящую в гараже машину. Огонь перекинулся на девять других автомобилей, отделку и коммуникации.