Подорвавший газопровод в Крыму диверсант рассказал о шантаже со стороны СБУ

Шантаж тюрьмой со стороны украинских спецслужб толкнул гражданина РФ на подрыв газопровода в Крыму. Видео с его признанием распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержанный рассказал, что боролся в своем городе с закладчиками наркотиков, за что сотрудники украинской полиции провели у него обыск.

"В ходе обыска они выяснили, что у меня с 2001 года российское гражданство. Старший человек представился сотрудником СБУ, сказал, что в покое не оставят, посадят меня по-любому за двойное гражданство, и предложил мне сотрудничество", - сказал он.

Далее мужчина по заданию СБУ получил российский паспорт в Москве и переехал в Крым. Ему показали принципы работы самодельных взрывных устройств, рассказали о конспирации.

"В марте месяце было написано мне: "Будь готов", надо мне поехать, забрать из тайника вещи. Я так и сделал, забрал два взрывателя", - добавил задержанный.

Далее ему поручили найти магистральную газовую трубу и взорвать ее.

"Установил заряд, отошел, метров со 100 с кнопки сработало. После чего пошел назад, спрятал кнопку в тайник и отписал, что все сделал", - уточнил мужчина.