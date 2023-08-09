Подорвавший газопровод в Крыму диверсант рассказал о шантаже со стороны СБУ
Шантаж тюрьмой со стороны украинских спецслужб толкнул гражданина РФ на подрыв газопровода в Крыму. Видео с его признанием распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Задержанный рассказал, что боролся в своем городе с закладчиками наркотиков, за что сотрудники украинской полиции провели у него обыск.
"В ходе обыска они выяснили, что у меня с 2001 года российское гражданство. Старший человек представился сотрудником СБУ, сказал, что в покое не оставят, посадят меня по-любому за двойное гражданство, и предложил мне сотрудничество", - сказал он.
Далее мужчина по заданию СБУ получил российский паспорт в Москве и переехал в Крым. Ему показали принципы работы самодельных взрывных устройств, рассказали о конспирации.
"В марте месяце было написано мне: "Будь готов", надо мне поехать, забрать из тайника вещи. Я так и сделал, забрал два взрывателя", - добавил задержанный.
Далее ему поручили найти магистральную газовую трубу и взорвать ее.
"Установил заряд, отошел, метров со 100 с кнопки сработало. После чего пошел назад, спрятал кнопку в тайник и отписал, что все сделал", - уточнил мужчина.
Как сообщалось ранее, сотрудники ФСБ задержали гражданина РФ 1980 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры Республики Крым по заданию украинских спецслужб. 23 июня он подорвал газопровод в поселке Кореиз. В принадлежащем ему гараже изъято 2 кг пластичного взрывчатого вещества, два электродетонатора военного назначения, два электровоспламенителя, а также самодельный кумулятивный заряд. Возбужденного уголовное дело по ч. 1 ст. 205 (террористический акт) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Он заключен под стражу.