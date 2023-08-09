Экстренные службы назвали причину взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

Причиной взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде стало нарушение технологического процесса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Агентству ТАСС сообщили, что инцидент произошел из-за человеческого фактора. Кроме того, уточняется, что взрыв привел к разрушению склада на площади 1,6 тыс. кв. метров.

К этому моменту известно, что в результате ЧП пострадали 16 человек. Чуть ранее называлось другое число - 11 человек.

Ранее появилась информация о мощном взрыве в Сергиевом Посаде на территории Загорского оптико-механического завода. В настоящее время детали инцидента выясняются.

Как заявила городская администрация, власти Сергиева Посада объявили полную эвакуацию в связи с прозвучавшим взрывом в городе.