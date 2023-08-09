Названо число пострадавших из-за взрыва в Сергиевом Посаде
11 человек пострадали из-за взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Телеграм-канал Mash сообщил о 18 раненых.
Как заявила городская администрация, власти Сергиева Посада объявили полную эвакуацию в связи с прозвучавшим взрывом в городе.
«На месте представители силовых структур и глава округа Дмитрий Акулов. На ЗОМЗе объявлена тотальная эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных», — подчеркивается в сообщении.
Городская администрация обратилась к жителям региона с просьбой сохранять спокойствие.
Также губернатор Андрей Воробьев заявил, что выезжает на место ЧП.
Ранее появилась информация о мощном взрыве в Сергиевом Посаде на территории Загорского оптико-механического завода. В настоящее время детали инцидента выясняются.