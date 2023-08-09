11 человек пострадали из-за взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Телеграм-канал Mash сообщил о 18 раненых.

Как заявила городская администрация, власти Сергиева Посада объявили полную эвакуацию в связи с прозвучавшим взрывом в городе.

«На месте представители силовых структур и глава округа Дмитрий Акулов. На ЗОМЗе объявлена тотальная эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных», — подчеркивается в сообщении.

Городская администрация обратилась к жителям региона с просьбой сохранять спокойствие.

Также губернатор Андрей Воробьев заявил, что выезжает на место ЧП.