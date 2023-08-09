Россиянин напал с мачете на силовиков и попал в СИЗО

В Самарской области арестовали и поместили в СИЗО 38-летнего местного жителя, напавшего с мачете на сотрудника полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

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По данным ведомства, 26 июля правоохранители совместно с сотрудниками ГИБДД задерживали фигуранта в лесу около кафе за ранее совершенное преступление. Однако россиянин набросился на силовиков и попытался ударить их мачете. Инспекторы ГИБДД остановили мужчину.