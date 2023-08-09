Устроивший стрельбу в казанской гимназии будет отбывать наказание в «Чёрном дельфине»
Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской гимназии, будет отбывать пожизненное наказание в ИК-6, более известной как «Чёрный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на прокуратуру Татарстана.
«В «Чёрном дельфине» в Оренбургской области», — сказал собеседник агентства.
В апреле суд приговорил Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в школе в Казани, к пожизненному заключению. До этого его признали виновным.
11 мая в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека пострадали. Галявиев полностью признал вину.