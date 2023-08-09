Устроивший стрельбу в казанской гимназии будет отбывать наказание в «Чёрном дельфине»

Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской гимназии, будет отбывать пожизненное наказание в ИК-6, более известной как «Чёрный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на прокуратуру Татарстана.

«В «Чёрном дельфине» в Оренбургской области», — сказал собеседник агентства.

В апреле суд приговорил Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в школе в Казани, к пожизненному заключению. До этого его признали виновным.