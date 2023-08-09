Мощный взрыв прогремел в Сергиевом Посаде на территории Загорского оптико-механического завода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«От взрывной волны в нескольких домах в разных районах города выбило стекла», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что причиной взрыва, по предварительным данным, не является беспилотник.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти, на заводе после взрыва объявили тотальную эвакуацию зданий и цехов, в том числе арендованных. На место инцидента прибыли сотрудники спецслужб и глава округа Михаил Токарев.

Детали инцидента выясняются. Информации о пострадавших в результате происшествия нет.