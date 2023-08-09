Мощный взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На видеоролике видно, как в воздух поднимаются густые клубы дыма. По предварительным данным, все произошло на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде.

В результате взрыва в соседних от предприятия домах были выбиты окна. Другие подробности инцидента сейчас выясняются.