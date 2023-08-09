Взрыв газа произошел в жилом доме в Махачкале

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Советском районе Махачкалы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Инцидент произошел в здании по улице Айвазовского. Пострадали по меньшей мере четыре человека, в том числе двое детей.

Сейчас на месте работают врачи и спасатели. Как сообщает Telegram-канал SHOT, повреждения получили 20 квартир. Под завалами якобы могут находиться дети. Причины происшествия пока неизвестны.

Напомним, что 8 августа взрыв газа произошел в многоквартирном доме на улице Адмирала Нахимова в Астрахани. Сотрудникам МЧС удалось спасти из здания двух жильцов, еще 70 эвакуировали. В результате происшествия погибли два человека, еще десять пострадали.