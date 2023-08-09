Мощный взрыв прогремел в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Причина ЧП пока неизвестна.

Как сообщает Telegram-канал Mash, взрыв прогремел на Загорском оптико-механическом заводе. На кадрах с места происшествия виден столб дыма.

«В соседних домах выбиты окна», — отмечает издание.