Mash: Взрыв произошел на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде
Мощный взрыв прогремел в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Причина ЧП пока неизвестна.
Как сообщает Telegram-канал Mash, взрыв прогремел на Загорском оптико-механическом заводе. На кадрах с места происшествия виден столб дыма.
«В соседних домах выбиты окна», — отмечает издание.
Ранее в Минобороны сообщили, что над территорией Подмосковья была пресечена попытка осуществления террористической атаки двумя украинскими беспилотниками, напоминает RT.
Национальная Служба Новостей: главные новости