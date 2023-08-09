В Петербурге полиция задержала ранее судимого мужчину за изнасилование девушки

РЕН ТВ: в Петербурге ранее судимый мужчина изнасиловал девушку
Мужчина, ранее судимый за изнасилование, надругался над девушкой в одном из парков Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным журналистов, инцидент произошел в парке Малиновка 3 августа, но об этом стало известно только сейчас. Россиянин напал на незнакомку поздно ночью.
После инцидента пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. Найти предполагаемого злоумышленника удалось с помощью генетического профиля.
Мужчина скрывался в Ленинградской области. Петербуржца задержали. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет.
Известно, что россиянин уже был судим. Он отбывал срок за надругательство и разбой.
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