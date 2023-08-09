В Петербурге полиция задержала ранее судимого мужчину за изнасилование девушки

Мужчина, ранее судимый за изнасилование, надругался над девушкой в одном из парков Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным журналистов, инцидент произошел в парке Малиновка 3 августа, но об этом стало известно только сейчас. Россиянин напал на незнакомку поздно ночью.

После инцидента пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. Найти предполагаемого злоумышленника удалось с помощью генетического профиля.

Мужчина скрывался в Ленинградской области. Петербуржца задержали. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет.