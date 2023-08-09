Подозрительный предмет обнаружили в подъезде жилого дома на северо-востоке Москвы
На северо-востоке столицы в подъезде жилого дома обнаружили подозрительный предмет. Об этом стало известно в среду, 9 августа.
По данным источника «Вечерней Москвы», инцидент произошел на улице Бестужевых, на лестничной клетке девятого этажа в пятом подъезде дома № 8А. На место происшествия вызвали экстренные службы.
Похожая история произошла на Никольской улице 25 июля. У входа в отель St. Regis Moscow Nikolskaya на Лубянке обнаружили предмет, похожий на гранату. Однако позже выяснилось, что это была детская игрушка.