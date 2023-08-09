Подозрительный предмет обнаружили в подъезде жилого дома на северо-востоке Москвы

На северо-востоке столицы в подъезде жилого дома обнаружили подозрительный предмет. Об этом стало известно в среду, 9 августа.

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По данным источника «Вечерней Москвы», инцидент произошел на улице Бестужевых, на лестничной клетке девятого этажа в пятом подъезде дома № 8А. На место происшествия вызвали экстренные службы.