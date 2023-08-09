В Новосибирске мужчина погиб под бетонной плитой
Рабочий в Новосибирске погиб во время установки железобетонных плит. Расследуется уголовное дело.
Несчастный случай произошел 8 августа 2023 года. В одном из зданий в Калининском районе города шел ремонт. Во время работ на 46-летнего рабочего упала одна из железобетонных плит. Мужчина погиб на месте происшествия.
После случившегося завели уголовное дело по статье 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека", сообщает СУ СКР по Новосибирской области.