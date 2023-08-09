В Новосибирске мужчина погиб под бетонной плитой

Рабочий в Новосибирске погиб во время установки железобетонных плит. Расследуется уголовное дело.

Несчастный случай произошел 8 августа 2023 года. В одном из зданий в Калининском районе города шел ремонт. Во время работ на 46-летнего рабочего упала одна из железобетонных плит. Мужчина погиб на месте происшествия.