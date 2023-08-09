В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о задержании завербованного спецслужбами Украины россиянина, который в июне совершил подрыв газопровода в Крыму, передает ТАСС.

Как утверждает ФСБ, мужчина 1980 года рождения по заданию украинских кураторов 23 июня подорвал газопровод в поселке Кореиз за счет самодельного взрывного устройства, который был передан ему через тайник.

Сотрудникам ФСБ удалось изъять из принадлежащего ему гаража 2 кг пластичного взрывчатого вещества иностранного производства «С-4», 2 электродетонатора военного назначения ЭДП, 2 электровоспламенителя, а также самодельный кумулятивный заряд.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Гражданина заключили под стражу.