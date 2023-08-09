ФСБ задержала россиянина, совершившего подрыв газопровода в Крыму

Силовики задержали завербованного Украиной гражданина РФ, осуществившего в июне подрыв газопровода в Крыму. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Пресечена преступная деятельность гражданина России 1980 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры Республики Крым по заданию украинских спецслужб", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что злоумышленник по наводке кураторов из Украины 23 июня произвел подрыв газопровода в поселке Кореиз. Для этого мужчина задействовал самодельное взрывное устройство, которое получил через тайник.

Ранее управление ФСБ по Республике Татарстан задержало в Казани 29-летнего сторонника националистической идеологии. Его подозревают в причастности к подготовке террористических актов на инфраструктурных объектах. Было возбуждено уголовное дело.