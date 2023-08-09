В Башкирии супруги отдали мошенникам 6,5 миллиона рублей

В Уфе мошенники вынудили супругов продать жилье и оформить несколько кредитов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

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По данным правоохранителей, аферисты в первую очередь позвонили главе семьи. Злоумышленники заявили, что на мужчину якобы кто-то хочет оформить кредит, поэтому нужно оформить «встречный займ» и перевести сумму на «безопасный счет».

Таким образом пострадавший взял несколько кредитов. В одном случае полицейские попытались остановить гражданина, но мошенник услышал голоса в трубке и посоветовал пойти к другому банкомату. Затем, по требованию аферистов, уфимец продал квартиру за 3,5 миллиона рублей.

После этого случая мошенники позвонили жене пострадавшего и убедили оформить кредит на 700 тысяч рублей.

В результате мужчина обратился в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.