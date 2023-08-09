Под Белгородом мужчина получил осколочное ранение

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что житель села Колотиловка получил осколочное ранение в результате падения неустановленного объекта. Об этом Гладков написал в своем Telegram-канале.

По данным властей региона, неизвестный объект упал в Колотиловке на территории частного домовладения, после чего там загорелся сенник.

В результате происшествия местный житель получил осколочное ранение стопы. Врачи скорой оказали ему необходимую помощь, от госпитализации мужчина отказался.

Ранее, 7 августа, система ПВО сбила на подлете к Белгороду беспилотник самолетного типа. В результате никто не пострадал, обломки беспилотника повредили крыши трех частных жилых домов.