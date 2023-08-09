В Новороссийске четыре человека ранены в ходе конфликта со стрельбой

В Новороссийске полиция устанавливает обстоятельства бытовой перестрелки с участием шести человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

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По данным правоохранителей, конфликт произошел между двумя группами молодых людей. На данный момент подробности ссоры неизвестны. После произошедшего в больницу попали четыре человека с огнестрельными ранениями.

Правоохранителям удалось установить личности предполагаемых участников инцидента и доставить их в отдел полиции.

«Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств», — сообщается в публикации.