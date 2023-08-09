В Подмосковье произошла массовая драка мигрантов со стрельбой
В Подмосковье жители одного из домов заметили толпу иностранцев с оружием. Об этом сообщает Telegram-канал «Мои Люберцы».
По данным авторов, инцидент произошел в ЖК «Первый Лермонтовский» в Люберцах. Сначала очевидцы услышали выстрелы. После этого около дома прошли более десяти мужчин с палками и цепями в руках.
Некоторые жители засняли происходящее. На кадрах заметно, как десятки мужчин с криками бегут через территорию комплекса. Когда на место прибыла полиция, иностранцы ушли с места происшествия.
«Убегали врассыпную. Смогли попасть в закрытый двор, заходили в дома», — поделился очевидец.
На данный момент информации о пострадавших нет.
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