Попытка атаки беспилотников на Москву: главное
В ночь на 9 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух беспилотниках, сбитых на подлете к столице. «Рамблер» собрал главные новости по этой теме.
Заявления Собянина и Минобороны
Мэр Москвы написал в своем Telegram-канале, что оба беспилотника были сбиты системами ПВО - один в районе Домодедово, другой в районе Минского шоссе.
Собянин подчеркнул, что информации о пострадавших от падения обломков нет.
В Telegram-канале Минобороны РФ появилось сообщение, что в ночь на 9 августа над территорией Подмосковья была пресечена попытка Украины осуществить террористическую атаку. Военные сообщили, что средства ПВО уничтожили два беспилотника, пострадавших и разрушений нет.
Видео с мест происшествия
Telegram-канал Mash опубликовал видео с камеры наблюдения в Одинцовском районе Подмосковья неподалеку от Минского шоссе. На записи видна яркая вспышка и слышен звук взрыва.
Жительница Домодедово прислала Telegram-каналу SHOT видео, на котором слышен громкий взрыв. Он рассказала, что сейчас в районе уничтожения беспилотника все спокойно и разрушений нет.
Откуда прилетели беспилотники и другие детали
Неназванный источник SHOT утверждает, что два боевых дрона синхронно летели к Москве с двух направлений - юго-запада (с направления «восьми часов») и юга (направление «пять часов»). По словам собеседника канала, примерное расстояние между точками уничтожения беспилотников составляет 55 километров по прямой. Они были сбиты с разницей в 16 минут.