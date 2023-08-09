Попытка атаки беспилотников на Москву: главное

В ночь на 9 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух беспилотниках, сбитых на подлете к столице. «Рамблер» собрал главные новости по этой теме.

Заявления Собянина и Минобороны

Мэр Москвы написал в своем Telegram-канале, что оба беспилотника были сбиты системами ПВО - один в районе Домодедово, другой в районе Минского шоссе.

Собянин подчеркнул, что информации о пострадавших от падения обломков нет.

В Telegram-канале Минобороны РФ появилось сообщение, что в ночь на 9 августа над территорией Подмосковья была пресечена попытка Украины осуществить террористическую атаку. Военные сообщили, что средства ПВО уничтожили два беспилотника, пострадавших и разрушений нет.

Видео с мест происшествия

Telegram-канал Mash опубликовал видео с камеры наблюдения в Одинцовском районе Подмосковья неподалеку от Минского шоссе. На записи видна яркая вспышка и слышен звук взрыва.

Жительница Домодедово прислала Telegram-каналу SHOT видео, на котором слышен громкий взрыв. Он рассказала, что сейчас в районе уничтожения беспилотника все спокойно и разрушений нет.

Откуда прилетели беспилотники и другие детали