Вертолет ВМС Бразилии потерпел крушение во время учений

Новостной портал G1 сообщает ,что девять человек получили ранения в результате инцидента. Отмечается, что комиссия по расследованию авиационных происшествий начала процедуры по установлению причин и обстоятельств происшествия.

До этого Минздрав Алтайского края сообщал, что в больнице города Барнаула умерла женщина, пострадавшая при крушении вертолета Ми-8 на Алтае. Еще один пострадавший мужчина находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное. 27 июля в Республике Алтай упал частный вертолет Ми-8 при заходе на посадку в Тюнгуре.