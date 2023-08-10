На ЗАЭС отключили снабжающую станцию электричеством линию

"Сегодня, 10 августа, в 01:33 мск действием защиты была отключена линия 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд Запорожской АЭС осуществляется от линии 330 кВ "Феросплавная", - говорится в сообщении.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.