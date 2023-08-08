Глава СК поручил доложить о проверке после выселения российских детей из лагеря в Турции

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке, начатой после выселения российских детей из гостиницы в Турции.

«В центральный аппарат ведомства будет доложено по обстоятельствам выселения детей из лагеря в Турции. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщил Следственный комитет.

Как сообщали СМИ, детей выселили из лагеря в турецкой Анталье за неоплату отдыха туроператором. По имеющимся данным, подростков попросили покинуть номера среди ночи.