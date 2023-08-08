В Махачкале сгорели несколько трансформаторных подстанций из-за жары
Глава Махачкалы Юсуп Умавов сообщил, что в городе сгорели четыре трансформаторные подстанции за день из-за аномальной жары. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«По данным Махачкалинских городских электрических сетей, из-за аномально высокой температуры воздуха только за сегодняшний день сгорели четыре трансформаторные подстанции, две из которых уже восстановлены, еще по двум (на улице Перова и Юго-Восточной) проводятся аварийно-восстановительные работы», – рассказал он.
Умавов также добавил, что за прошедшие сутки в диспетчерскую службу города поступило более 6 тысяч звонков. Более 5 тысяч из них – по вопросу отключения электричества. В связи с этим мэр принял решение ввести график веерных отключений, которые должны помочь предотвратить дальнейшие аварии.
«На время аномального повышения температуры мною было предложено составить график веерных отключений, чтобы профилактические отключения во избежание перегрузки не составляли более двух часов через каждые шесть – восемь часов», – добавил он.
Ранее из-за аномальной жары в Москве взорвались газовые баллоны. В результате погиб один человек.