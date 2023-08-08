В Махачкале сгорели несколько трансформаторных подстанций из-за жары

Глава Махачкалы Юсуп Умавов сообщил, что в городе сгорели четыре трансформаторные подстанции за день из-за аномальной жары. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«По данным Махачкалинских городских электрических сетей, из-за аномально высокой температуры воздуха только за сегодняшний день сгорели четыре трансформаторные подстанции, две из которых уже восстановлены, еще по двум (на улице Перова и Юго-Восточной) проводятся аварийно-восстановительные работы», – рассказал он.

Умавов также добавил, что за прошедшие сутки в диспетчерскую службу города поступило более 6 тысяч звонков. Более 5 тысяч из них – по вопросу отключения электричества. В связи с этим мэр принял решение ввести график веерных отключений, которые должны помочь предотвратить дальнейшие аварии.