После обстрела ВСУ в ДНР пострадало железнодорожное полотно

Глава администрации Макеевки Владислав Ключаров заявил, что в результате обстрела со стороны ВСУ пострадало железнодорожное полотно. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Ключаров уточнил, что повреждена железная дорога в населенном пункте Криничная, который находится в пригороде Макеевки.

«Движение подвижного состава приостановлено. Ремонтные службы производят восстановление железной дороги», – сообщил он.

Других подробностей о нанесённом ущербе Ключаров не предоставил.