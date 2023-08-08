После обстрела ВСУ в ДНР пострадало железнодорожное полотно
Глава администрации Макеевки Владислав Ключаров заявил, что в результате обстрела со стороны ВСУ пострадало железнодорожное полотно. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Ключаров уточнил, что повреждена железная дорога в населенном пункте Криничная, который находится в пригороде Макеевки.
«Движение подвижного состава приостановлено. Ремонтные службы производят восстановление железной дороги», – сообщил он.
Других подробностей о нанесённом ущербе Ключаров не предоставил.
Ранее глава пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» заявил, что российская сторона отразила несколько атак ВСУ в направлении Урожайного в ДНР.
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