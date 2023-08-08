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После обстрела ВСУ в ДНР пострадало железнодорожное полотно

Глава администрации Макеевки Владислав Ключаров заявил, что в результате обстрела со стороны ВСУ пострадало железнодорожное полотно. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

После обстрела ВСУ в ДНР пострадало железнодорожное полотно
© РИА Новости

Ключаров уточнил, что повреждена железная дорога в населенном пункте Криничная, который находится в пригороде Макеевки.

«Движение подвижного состава приостановлено. Ремонтные службы производят восстановление железной дороги», – сообщил он.

Других подробностей о нанесённом ущербе Ключаров не предоставил.

Ранее глава пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» заявил, что российская сторона отразила несколько атак ВСУ в направлении Урожайного в ДНР.

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