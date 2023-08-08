Следовавший из Москвы самолет экстренно сел в Витебске

Самолет, следовавший из московского Домодедово в аэропорт Минска, совершил экстренную посадку в Витебском аэропорту. Об этом сообщает Telegram-канал «Спутник Беларусь».

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«По связи экипаж воздушного судна сообщил, что ребенку на борту плохо, он вроде перестал дышать, поэтому самолет экстренно сел Витебске», — рассказали изданию в аэропорту.

Юного пассажира встретила скорая. В данный момент ребенок находится в одной из больниц Витебска, с ним все хорошо.

Уточняется, что лайнер дозаправили, и он отправился дальше по маршруту.

25 июля сообщалось, что в столичном аэропорту Шереметьево пассажирский самолет совершил аварийную посадку. Пилоты смогли самостоятельно посадить судно, поэтому им не понадобилась помощь служб. В результате инцидента никто не пострадал.

Также в самарском аэропорту объявляли тревогу из-за экстренной посадки рейса из Санкт-Петербурга. Пилоты смогли самостоятельно посадить судно, поэтому им не понадобилась помощь служб.