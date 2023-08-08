В Астрахани при взрыве газа в доме пострадали 13 человек

Число пострадавших при взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в Астрахани снова возросло и достигло 13. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в Telegram.

© Lenta.ru

«Медицинская помощь на месте оказана 13 жильцам, у всех постстрессовое состояние», — написал он.

Двое с ожогами верхних конечностей доставлены в ожоговое отделение местной больницы. Их состояние врачами оценивается как тяжелое, добавил глава российского региона.

Ранее сообщалось о десяти пострадавших.