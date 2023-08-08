СК Ленобласти выясняет обстоятельства падения 3-летнего ребенка из окна

В Приозерском районе Ленинградской области трехлетний ребенок выпал с высоты 4 этажа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

7 августа в поселке Мельниково с высоты 4 этажа упал мальчик, родившийся в 2020 году. Как установили следователи, ребенок стоял на подоконнике, опершись на москитную сетку, которая выпала из окна вместе с ним.