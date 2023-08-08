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СК Ленобласти выясняет обстоятельства падения 3-летнего ребенка из окна

В Приозерском районе Ленинградской области трехлетний ребенок выпал с высоты 4 этажа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

СК Ленобласти выясняет обстоятельства падения 3-летнего ребенка из окна
© Газета.Ru

7 августа в поселке Мельниково с высоты 4 этажа упал мальчик, родившийся в 2020 году. Как установили следователи, ребенок стоял на подоконнике, опершись на москитную сетку, которая выпала из окна вместе с ним.

По данным ведомства, мальчик получил травмы разной степени тяжести

«В настоящее время ребенку оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет», — сказано в заявлении.

Следствие проводит проверку, выясняя обстоятельства произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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