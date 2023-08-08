В Астрахани на месте взрыва газа в жилом доме ввели локальный режим ЧС, сообщили в пресс-службе губернатора региона со ссылкой на главу городской администрации Олега Полумордвинова.

"Вводится локальный ЧС по адресу: [улица] Адмирала Нахимова, 38. По предварительным данным после визуального осмотра: несущие конструкции здания не повреждены. После завершения следственных действий будет проведена детальная проверка здания и газовых коммуникаций. По информации главы города на текущий момент, крайние подъезды не пострадали", - говорится в сообщении.