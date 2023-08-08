Полицейского задержали за получение взятки от директора СНТ

В Орловской области начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) ОМВД России «Орловский» заподозрили в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в августе полицейский получил от директора одного из СНТ региона вознаграждение за невозбуждение дела по факту хищения главой товарищества денег. Отмечается, что следователи СКР и сотрудники УФСБ задержали правоохранителя в момент получения второй части взятки — 350 тысяч рублей.